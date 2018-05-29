بالصور.. انطلاق ” سيتروين C5 Aircross ” رسميا في باريس

باريس(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية ” سيترويت ” الستار بصورة رسمية عن سيارتها C5 Aircross الجديدة كلياً متعددة الاستخدامات في باريس .

وأكدت الشركة ، أن السيارة تتميز في جانب الراحة بفضل التعليق الجديد والمقاعد المريحة المدعمة. وقالت سيتروين أنها أخذت 20 مريض للاختبار في برنامج Progressive Hydraulic Cushions والذي يعتمد على تكنولوجيا هيدروليكية لتوفير ما أطلقت عليه الشركة ” magic carpet ride.” .

وأشارت إلى أن هذا النظام يلغي الاهتزازات من السيارة بجانب توفر المقاعد المريحة الجديدة المميزة التي تسعى لتقليد احساس الجلوس في المقاعد بذراعين. وبالنسبة للتصميم فهو يأتي بدون تغيير كبير ولكن بلمسات متوقعة مثل المصابيح الأمامية المنفضلة عن شبكة التهوية العريضة والخطوط الكرتونية الغريبة وقوائم A وB وC المصممة لتجعل السيارة تبدو أعرض وأكثر أناقة.

وتتمتع السيارة برحابة داخلية كبيرة تستوعب 5 ركاب مع حقيبة خلفية كبيرة بفضل استخدام 3 مقاعد خلفية منفصلة قابلة للانزلاق وتبلغ سعة حقيبة التخزين 570 لتر تزيد الي 750 لتر عبر تغيير وضعية المقاعد وتصل الي 1630 لتر بطي المقاعد الخلفية تماماً. كما قالت سيتروين أنها استهدفت الوصول بالعملية في السيارة لأقصى حد مع زيادة أماكن التخزين في داخل المقصورة.

كما زودت السيارة بباقة من نظم الأمان لجعل السائق والركاب في أعلى درجات الأمان وتشمل مكابح أوتوماتيكية وتحكم في الالتصاق بالطريق ومثبت سرعة متكيف ومساعد الحفاظ على المسار كما يتوفر لها شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة في لوحة القيادة للنظام الترفيهي.

كما يتوفر للسيارة 5 خيارات داخلية مختلفة تشمل Standard توفر مظهر داخلي بسيط بلون رمادي و Wild Grey ويوفر فرش جلدي وقماشي بلمسات برتقالية و Metropolitan Beige ويوفر لمسات داكنة بصورة أكبر مع اضافات بيج و Metropolitan Grey ويمزج الأمور باضافات أكثر من اللون الرمادي.

وتتوفر للسيارة أكثر من 30 تشكيلة في الجزء الخارجي مع 7 ألوان خارجية وسقف أسود بلونين باقات بثلاثة ألوان توفر مدخلات ملونة على الصادم الأمامي والصادمات الجانبية الهوائية على الأبواب الأمامية وعلى عوارض تحميل السقف .

وبالنسبة للمحركات ، فسيتوفر للسيارة محركين بنزين و3 محركات ديزل ، ويشملون محرك PureTech 130 بنزين مع ناقل مانيوال 6 سرعات ومحرك PureTech 180 وناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومحرك ديزل BlueHDi 130 بناقل مانيوال أو أوتوماتيك ومحرك ديزل ثاني BlueHDi 180 بناقل أوتوماتيك وفي 2019 سيتوفر نسخة هجينة بلوج ان من السيارة بمدى تنقل كهربائي 60 كم.

ومن المقرر تصنيع السيارة للسوق الأوروبي في مصنع فرنسا برينيه وستبدأ مبيعاتها في نهاية عام 2018.