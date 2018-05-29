بالفيديو.. ” المطلق ” يفتي بجواز دخول الكفار وغير المسلمين المساجد

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ على جواز دخول الكفار وغير المسلمين المساجد، لافتًا إلى أن ذلك ليس فيه شيء أبدًا.

وأوضح الشيخ عبدالله المطلق، أن الاستعانة بهم في أعمال صيانة المساجد جائز ولا باس، متابعًا: ” لكن كونه يأتي مسلم فهو أفضل ” ؛ حيث جاء ذلك ردًا على سؤال عن حكم دخول العمال غير المسلمين وقيامهم بأعمال صيانة وغيرها داخل المساجد.

ورد ” المطلق ” على السؤال مفتيًا: ” دخول الكافر للمسجد ليس فيه شيء أبداً، حتى إنه لو قام بعض غير المسلمين بعمل إصلاحات فيه وصيانة؛ من كهرباء وتكييف وصوتيات فلا بأس بذلك.. لكن كونه يأتي مسلم فهو أفضل. ”

وأشار ” المطلق ” إلى أن المساجد في أوروبا وأمريكا تفتح ويدخلها غير المسلمين ويسمعون فيها الشرح عن الإسلام، وتعطى لهم الكتيبات التعريفية بالدِّين الإسلامي، فمنهم مَن يسلم ومنهم مَن لا يستجيب

وأضاف مستشهدًا بجواز دخولهم المساجد، أن النبي ﷺ ربط ثمامة بن أثال؛ وهو كافر في المسجد، واستضافته وفد نصارى نجران، وهم غير مسلمين في المسجد، وبناؤه ﷺ خيمة لهم في المسجد وإسكانهم فيه، كما أسكن الرسول ﷺ وفد ثقيف وهم كفار ولم يسلموا بعد في المسجد.