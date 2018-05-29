40 دقيقة أمطار.. إغاثة 45 شخصا محتجزا وانقطاع الكهرباء بالقريات

علي العنزي(صدى):

باشر الدفاع المدني بمنطقة الجوف، العمل على 75 بلاغًا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة القريات أمس الاثنين، منها 45 شخصًا محتجزًا تم إغاثته، و28 سيارة انتشلت، وانقطاع الكهرباء في 30 موقعًا.

وكشف نائب المتحدث الإعلامي لمدني الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن المياه تجمعت في شارع المدينة المنورة، وشارع عمر بن عبدالعزيز، وشارع خالد بن الوليد وشارع الثلاثون.

وأكد ” الضويحي ” في بيان له اليوم الثلاثاء، أن العمل على البلاغات الواردة تمَّ بمشاركة الدوريات الأمنية والبلدية والمرور وشركة الكهرباء، داعيًا المواطنين والمقيمين لأخذ الحذر من التقلبات الجوية.

وناشد الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، محذرًا إياهم من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها.

كما دعاهم إلى متابعة الأطفال، وعدم السماح لهم بالسباحة في المستنقعات المائية أو الأماكن غير المخصصة للسباحة، وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا عند الضرورة.