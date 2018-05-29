بالفيديو.. طلاب يعتدون على مدير مدرسة ومعلم أثناء أداء الاختبارات

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو اعتداء طالب على مدير مدرسة هارون الرشيد الثانوية بمدينة الأحمدي الكويتية، وذلك أثناء جولة تفقدية للمدير في إحدى لجان الاختبارات بالمدرسة.

وتوجه أحد الطلاب باللكم ضد مدير المدرسة؛ الأمر الذي أدى إلى أن سقط المدير أرضًا داخل قاعة الاختبار، قبل أن يتدخل المعلمون ويمسكون بالطالب المعتدي.

وقام المعلمون بسحب الطالب إلى خارج القاعدة، للسيطرة عليهـ بعد أن وجه عدة لكمات إلى مديره أسفرت عن كسر بفك المدير؛ بينما لم تكن تلك الواقعة هي الأولى بحق مسؤول تعليمي أثناء اختبارات المرحلة الثانوية العامة بدولة الكويت هذا العام، حيث تعرض أحد مراقبي الاختبارات بمدينة الجهراء لاعتداء بالخنق من قبل طالب.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر عن قيام مراقب بضبط الطالب وهو متلبس بالغش باستخدام سماعة أثناء اختبار مادة التربية الإسلامية، وعندما حاول المراقب سحب أوراق الاختبار اشتد الخلاف بينهما.

وأضافت، أن الخلاف تطور ليهجم الطالب على المعلم ويخنقه، ما دفع زملاءه للتدخل وفض الاشتباك، بينما غادر الطالب قاعة الاختبارات بعد أن مزق أوراق الاختبار.