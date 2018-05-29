وجبة عشاء بين يمنيين في جازان تنتهي بذبح شاب منهم
بدأت القصة في يوم 11 من أبريل الماضي، حينما كان هناك مجموعة من اليمنيين يتناولون وجبة العشاء سويًا؛ وبعد تفرّق الجمع التجأ اثنين منهم إلى أحد الأحواش المهجورة في جازان.
ولم تمض دقائق حتى سمع زميل ثالث لهما صوت صراخ عنيف؛ ليهرع إلى مكان الصوت فيجد أحدهما ملقى على الأرض والدماء تحيط به من كل جانب، وذلك بعد أن قام الجاني بذبحه بساطور وسكين وفصل رأسه عن جسده بشكل عنيف.
وحضرت الجهات الأمنية لمباشرة الجريمة بعد تلقيها بلاغًا بها، وتم نقل الضحية إلى ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات، فيما أحيل الجاني إلى التحقيق.
وفي السياق ذاته، شيعت، مساء أمس الاثنين، جنازة الشاب اليمني الضحية في منطقة جازان؛ ليوارى جثمانه الثرى بعد صلاة المغرب بمقبرة بلدة البديع.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 808 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله،،
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29014 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله لايبلانا
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3256 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يحفظنا وكفينا شر من به شر يارب والله المستعان
qlq[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ررر[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 38 دقيقة
ارمو جثته للكلاب العماله الخبيثه النجسه .
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول ولا قوه الا بالله ليس الشديد بالصرعه انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 4 دقائق
الخافي اسوأ… نبا نعرف التفاصيل