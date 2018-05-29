بالفيديو.. المقاومة اليمنية تحتفل بتحرير ” الدريهمي ” من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة احتفال عناصر المقاومة الوطنية اليمنية بتحرير مديرية ” الدريهمي ” في الحديدة.

كما رصد المقطع لحظة سجود المقاومة اليمنية؛ شكرًا لله على تمكنهم من تحرير ” الدريهمي ” من مليشيات الحوثي الإيرانية.

من الجدير بالذكر أن قوات المقاومة اليمنية، نجحت في تمشيط ” الدريهمي ” وتطهيرها من جيوب وأوكار المليشيات الحوثية.