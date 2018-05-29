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بالفيديو.. المقاومة اليمنية تحتفل بتحرير ” الدريهمي ” من الحوثيين

بالفيديو.. المقاومة اليمنية تحتفل بتحرير ” الدريهمي ” من الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة احتفال عناصر المقاومة الوطنية اليمنية بتحرير مديرية ” الدريهمي ” في الحديدة.

كما رصد المقطع لحظة سجود المقاومة اليمنية؛ شكرًا لله على تمكنهم من تحرير ” الدريهمي ” من مليشيات الحوثي الإيرانية.

من الجدير بالذكر أن قوات المقاومة اليمنية، نجحت في تمشيط ” الدريهمي ” وتطهيرها من جيوب وأوكار المليشيات الحوثية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله معكم وينصركم ويقويك لكي تقضوا علي هؤلاء الإرهابيين

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