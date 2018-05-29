بالفيديو.. المقاومة اليمنية تحتفل بتحرير ” الدريهمي ” من الحوثيين
أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة احتفال عناصر المقاومة الوطنية اليمنية بتحرير مديرية ” الدريهمي ” في الحديدة.
كما رصد المقطع لحظة سجود المقاومة اليمنية؛ شكرًا لله على تمكنهم من تحرير ” الدريهمي ” من مليشيات الحوثي الإيرانية.
من الجدير بالذكر أن قوات المقاومة اليمنية، نجحت في تمشيط ” الدريهمي ” وتطهيرها من جيوب وأوكار المليشيات الحوثية.
طلال[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
خديجه[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله معكم وينصركم ويقويك لكي تقضوا علي هؤلاء الإرهابيين