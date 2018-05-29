بالفيديو.. عضو شورى: النظام الجديد ألزم بالتبليغ عن حالات التحرش

حمود العنزي(صدى):

أشادت عضو مجلس الشورى لينة آل معينا، بنظام مكافحة التحرش الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى أمس الاثنين، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

وأوضحت ” آل معينا ” أن من أهم المواد التي أقرها نظام التحرش هو الإلزم بالتبليغ عن حالات التحرش، وإلزام الجهات الحكومية باتخذا الإجراءات التي تكفل التعامل معها.

كما أشارت إلى أن المجلس رفع النظام إلى المقام السامي وينتظر أن يحصل على موافقة من مجلس الوزراء، حيث سيتم تطبيقه والعمل به من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

يُذكر أن مجلس الشورى وافق في جلسته العادية الأربعين، أمس الاثنين، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

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