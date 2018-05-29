موبايلي تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي عن توفر وظائف بمسمى أخصائي موارد بشرية ” HR Specialist ” من خلال برنامج تمهير ” تدريب على رأس العمل لمدة ستة أشهر تحت مظلة صندوق الموارد البشرية ” لخريجي مرحلة البكالوريوس فأعلى.

وأشارت الشركة إلى أن الشروط اللازمة في المتقدمين هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على مؤهل بكالوريوس فأعلى في نفس المجال، أن لا يكون موظفًا حاليًا أو سبق توظيفه خلال الستة أشهر الماضية، ولم يسبق له المشاركة في برنامج (تمهير)، والتفرغ التام خلال فترة البرنامج، بالإضافة إلى مهارات اتصال وإجادة استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل.

ومن الجدير بالذكر، أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” وفّر برنامج ” تمهير ” الذي يتيح التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تصل إلى 6 أشهر في المنشآت المتميزة في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا.

وفي السياق نفسه، دعت موبايلي الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا