أمن الطرق: رصدنا مخالفات لتجاوز الخط الأصفر.. والنظام على الجميع

نايف السالم(صدى):

شدد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، على تطبيق نظام المرور ولائحته على جميع الأماكن بدءص من المدن ووصولًا للقرى والهجر، وعلى جميع الأشخاص ذكورًا وإناثًا.

وأكد ” الطويان ” على أهيمة الرصد الآلي المتحرك الذي تم تطبقيه مؤخرًا والذي يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، لافتًا إلى أنه ساهم في رصد مخالفات مرورية لم يكن يتم رصدها من قبل مثل تجاوز الخط الأصفر.

كما أوضح أنه يتم بذل كافة الجهد والاستعداد من قبل قوات أمن الطرق لتطبيق القرار السامي بقيادة المرأة وتشغيل المواقع الجديدة لأمن الطرق، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة مخالفات أخرى غير مدرجة في الرصد الآلي سابقًا.

وأشار ” الطويان ” إلى أن أي موقع جديدة يخضع للدراسة؛ لكشف مدى حاجته لرفع السرعة من عدمه، وقبل رفع السرعات للسير في أي طريق يتم دراسته وتهيئته ليكون طريقًا جاهزًا، لا فتحات خطرة به أو أماكن لدخول الحيوانات.

وأضاف أن أمن الطرق في مناطق المملكة يعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة التي لها دور في الحد من الحوادث المرورية، حيث يتم التركيزخلال الفترة الماضية والقادمة على رفع مستوى الأداء والكفاءة لرجال القوات الخاصة لأمن الطرق.