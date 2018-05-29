بالفيديو.. الشرطة تطيح بـ3 مراهقين لقفزهم من فوق جسر قناة دبي

دبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو مراهقين يقفزان من أعلى جسر في القناة المائية في مدينة دبي الإماراتية بطريقة خطيرة؛ وذلك وسط تحريض من آخرين لم يظهروا أمام عدس الكاميرا.

وأوضح الفيديو أحد الشابين وهو يقفز بطريقة بهلوانية مرتديًا الكندورة الإماراتية، وتلاه مراهق آخر وسط ضحكات زملائهم؛ في أفعال قد تعرض حياتهم للخطر.

وعلى نفس الجانب، أكدت وسائل الإعلام الإماراتية أن شرطة دبي ألقت القبض على 3 شبان في واقعة القفز من أعلى الجسر.