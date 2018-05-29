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بعد إرساله خطابا لها.. معلمة أمريكية تصحح الأخطاء الإملائية برسالة ” ترامب “

بعد إرساله خطابا لها.. معلمة أمريكية تصحح الأخطاء الإملائية برسالة ” ترامب “
واشنطن(صدى):

قامت إيفون ميسون، معلمة لغة إنجليزية أمريكية على المعاش، بتصحيح أخطاء إملائية في خطاب أٌرسل لها من البيت الأبيض، ويحمل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث قالت ” ميسون ” أنها على مدى حياتها، لم تتلق خطاب به كل هذا الكم من الأخطاء، قائلة: ” أنها لو وضعت تقييم لمستوى الكتابة في خطاب الرئيس، فأنها ستعطيه مقبول أو ضعيف ” .

وعن سبب تلقيها هذا الخطاب، أوضحت ” المعلمة ” أنه كان رد على خطاب أرسلته لـ ” ترامب ” في فبراير الماضي، لتعبر فيه عن حزنها وقلقها؛ بسبب إطلاق النار في مدرسة بفلوريدا ووقوع عدد كبير من الضحايا.


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