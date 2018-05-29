” الشؤون الإسلامية ” تنفي وجود عناصر إخوانية بالجمعيات الخيرية

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور موسى التويجري، نائب مساعد المشرف على الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الإسلامية، أنه لا يوجد بين العاملين في الجمعيات الخيرية من ينتمي للإخوان المسلمين، أو أي من الفئات الضالة.

وعن التأكد من سلامة منهج أعضاء الجمعية، قال ” التويجري ” أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لمسح وكشف جميع الأسماء الموجودة في الجمعية؛ كما يتم البدء بأعضاء المجلس؛ للتأكد من منهجم.

وأضاف: ” من بين المتقدمين للعمل في الجمعيات قضاة، ولديهم حصانة، ومع ذلك يتم التأكد منهم، وإن تم ملاحظة أي شبهة عليهم يتم استبعادهم ” .