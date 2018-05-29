إلزام المخالف التجاري بنشر ملخص حكم الإدانة على نفقته الخاصة
أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن الخطوات المتبعة في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه في حالة صدور الحكم نهائيًا يتم نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وأَضافت أنه يجب أن يكون النشر في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.
طلال[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل نبغي هذا ويجب أن يتم عقاب من يقوم بالغش عقاب يستحقه لكل لا يكرر خطاه مره اخري
ماجد[ عدد التعليقات: 874 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستحقون هذا فمن يقوم بالغش ويساعد علي انتشار الفساد يستحق هذا بل واكثر
qlq[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 1 ساعة
وتعويض المتضررين