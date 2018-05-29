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بالصور.. رجال الإطفاء يخلصون امرأة من مأزق محرج

بالصور.. رجال الإطفاء يخلصون امرأة من مأزق محرج
لندن(صدى):

وقعت إمرأة بريطانية تُدعى ” ميجان كينواي ، 23 عاماً ” أم لطفلين ، في موقف محرج ، أثناء خروجها مع طفليها .

حيث حٌصرت ميجان ، داخل أرجوحة أطفال بحديقة بويستون، المملكة المتحدة، وتمكن رجال الإطفاء الذين استدعاهم زوجها من إنقاذها وتخليصها من المأزق المحرج بقالبي حجارة.

 

 

 

 


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17055 ] نشر منذ 38 دقيقة

الحمد لله رجع الاسم

[ عدد التعليقات: 3748 ] نشر منذ 35 دقيقة

فشله من جد وليتها على كذا وبس
الا ظغطه قويه وفي مكان ضيق واكيد الضلوع اختلفت ويمكن بعض الحاجات طارت من مكانها

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