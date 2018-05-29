بالصور.. رجال الإطفاء يخلصون امرأة من مأزق محرج
وقعت إمرأة بريطانية تُدعى ” ميجان كينواي ، 23 عاماً ” أم لطفلين ، في موقف محرج ، أثناء خروجها مع طفليها .
حيث حٌصرت ميجان ، داخل أرجوحة أطفال بحديقة بويستون، المملكة المتحدة، وتمكن رجال الإطفاء الذين استدعاهم زوجها من إنقاذها وتخليصها من المأزق المحرج بقالبي حجارة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17055 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههههههههههه فشله وربي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17055 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحمد لله رجع الاسم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3748 ] نشر منذ 35 دقيقة
فشله من جد وليتها على كذا وبس
الا ظغطه قويه وفي مكان ضيق واكيد الضلوع اختلفت ويمكن بعض الحاجات طارت من مكانها