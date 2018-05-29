بالصور.. رجال الإطفاء يخلصون امرأة من مأزق محرج

لندن(صدى):

وقعت إمرأة بريطانية تُدعى ” ميجان كينواي ، 23 عاماً ” أم لطفلين ، في موقف محرج ، أثناء خروجها مع طفليها .

حيث حٌصرت ميجان ، داخل أرجوحة أطفال بحديقة بويستون، المملكة المتحدة، وتمكن رجال الإطفاء الذين استدعاهم زوجها من إنقاذها وتخليصها من المأزق المحرج بقالبي حجارة.