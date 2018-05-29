” الحسيني ” يستقيل من منصبه باتحاد الكرة
كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تقدم المدير التنفيذي للجنة الفنية في الاتحاد، عبداللطيف الحسيني، باستقالته من منصبه.
وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الاستقالة جاءت بناءًا على رغبة ” الحسيني ” .
وقال اتحاد كرة القدم موجهًا الشكر إلى عبداللطيف الحسيني: ” يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا باللجنة الفنية بخالص الشكر والعرفان على مجهوداته واسهاماته خلال الفترة التي أمضاها، آملين له دوام التوفيق والنجاح. ”
ماجد[ عدد التعليقات: 871 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقه في حياته القادمه قام بكل ماهو كان مطالب منه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 14 دقيقة
نسأل الله لك التوفيق ياكابتن عبداللطيف ومزيد من النجاحات.