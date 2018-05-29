” الحسيني ” يستقيل من منصبه باتحاد الكرة

ماجد محمد(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تقدم المدير التنفيذي للجنة الفنية في الاتحاد، عبداللطيف الحسيني، باستقالته من منصبه.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الاستقالة جاءت بناءًا على رغبة ” الحسيني ” .

وقال اتحاد كرة القدم موجهًا الشكر إلى عبداللطيف الحسيني: ” يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا باللجنة الفنية بخالص الشكر والعرفان على مجهوداته واسهاماته خلال الفترة التي أمضاها، آملين له دوام التوفيق والنجاح. ”