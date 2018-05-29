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” الحسيني ” يستقيل من منصبه باتحاد الكرة

” الحسيني ” يستقيل من منصبه باتحاد الكرة
ماجد محمد(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تقدم المدير التنفيذي للجنة الفنية في الاتحاد، عبداللطيف الحسيني، باستقالته من منصبه.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الاستقالة جاءت بناءًا على رغبة ” الحسيني ” .

وقال اتحاد كرة القدم موجهًا الشكر إلى عبداللطيف الحسيني: ” يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا باللجنة الفنية بخالص الشكر والعرفان على مجهوداته واسهاماته خلال الفترة التي أمضاها، آملين له دوام التوفيق والنجاح. ”

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 871 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقه في حياته القادمه قام بكل ماهو كان مطالب منه

[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 14 دقيقة

نسأل الله لك التوفيق ياكابتن عبداللطيف ومزيد من النجاحات.

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