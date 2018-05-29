النصر يعين مستشار فني أجنبي لكافة فرق كرة القدم بالنادي

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر، تعيين مستشار فني أجنبي لكافة فرق كرة القدم بالنادي يعاونه فريق عمل مستقل يعتمد على التقنيات الحديثة في عمله، بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة النادي سعود آل سوليم.

وأوضحت الإدارة أن المستشار الفني الذي من المزمع تعيينه سيتولى تنفيذ الاستراتيجية الفنية المعتمدة في النادي، ورئاسة لجنة اختيار اللاعبين والتعاقدات.

وأضافت أنه سيكون مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا برئيس مجلس الإدارة، كما سيتولى المستشار بمعاونة فريقه تقييم أداء جميع مدربي كرة القدم بالنادي، وراسة مستوى اللاعبين بشكل تفصيلي ودقيق، ورفع النتائج للإدارة.