استمرار الضغوط على تعاملات النفط.. وارتفاع أسعار خام برنت

عادل الحربي(صدى):

ارتفع خام القياس العالمي ” برنت ” بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، في العقود الآجلة 21 سنتا أو 0.28% إلى 75.51 دولار للبرميل بعدما بلغ عند التسوية السابقة أدنى مستوياته منذ الثامن من مايو عند 75.30 دولار للبرميل.

وجاءت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متباينة لكنها ظلت تحت ضغط جراء التوقعات بضخ مزيدًا من الخام لتخفيف أثر نقص محتمل في الإمدادات.

وفي السياق نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.64% إلى 66.77 دولار للبرميل لتقبع قرب أدنى مستوياتها منذ 17 أبريل، بينما كشف بنك ايه.ان.زد في مذكرة له أنه: ” بدأ المستثمرون يأخذون في حسبانهم احتمال زيادة إنتاج النفط الخام. ”

يأتي ذلك بينما أن الشكوك ما زالت قائمة، إذ أن أي اتفاق سيبرم خلال اجتماع أوبك في يونيو؛ حيث فرضت المخاوف من زيادة الإنتاج ضغوطا على أسعار النفط، بجانب ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.