مأكولات تشتهيها الحامل

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تغذية ، مع أن الوحام مأكولات عادية ولكن ربما في أوقات غير مناسبة، فإن بعض الحوامل يختبرن رغبات غريبة ومقززة أحياناً.

وفي هذا الصدد كشفت دراسة بريطانية عن أكثر ما تشتهيه الحوامل في بريطانيا لمعرفة أهواء أمهات المستقبل.

وكان اللافت شطيرة الدجاج ومربى الفراولة في المرتبة الرابعة، وإليكم اللائحة:

أعشاب البحر

مربى

شطيرة دجاج ومربى الفراولة

هوت دوغ

شرائح ليمون ومكعبات جبن

لبن الفواكه

الثلج

دجاج تيكا

الزيتون

وتظهر رغبة تناول أشياء غير قابلة للأكل لدى السيدات اللواتي يعانين من نقص في الحديد، وتدعى الحالة طبيا “pica”.

وتظهر رغبة تناول الثلج على سبيل المثال لتهدئة اللسان المضطرب نتيجة نقص الحديد.

وقالت الطبيبة شونا فانين إن ظهور حالات الـ pica نادرة ولكنها واردة، ناصحة الحوامل اللواتي تطلب أنفسهن أشياء غريبة وغير قابلة للأكل بمراجعة الطبيب الذي قد يصف لها مكملات غذائية.