أمريكا تنسحب من مؤتمر نزع السلاح.. وتؤكد: رئاسة سوريا مهزلة

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عزمها الانسحاب من مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة في جنيف؛ اعتراضًا على رئاسة سوريا للمؤتمر.

وأكد السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود في تصريحات له، أن ترؤس سوريا لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح يعتبر ” مهزلة ” ، قائلًا ” سننسحب فى مرحلة ما صباح اليوم وسنتخذ تحركات أخرى ستشهدونها خلال فترة رئاسة سوريا ” .

كما أشار ” وود ” إلى أن واشنطن لا تريد مقاطعة فترة الرئاسة التي تستمر أربعة أسابيع لكنها تريد محاسبة سوريا على استخدامها أسلحة كيماوية.

وأضاف ” وود ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ليس لدى نظام دمشق مصداقية أو سلطة لترؤس المؤتمر.. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يصمت “.

يُذكر أن العديد من الحكومات الغربية احتجت على تولي سوريا الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح والذي تستمر لمدة 4 أسابيع، وسط مطالبات بمنعها من رئاسته ولكن دون جدوى بسبب قانون التناوب.