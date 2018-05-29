جامعة ” الطائف ” تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الطائف أمس، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة “أستاذ مساعد ” للمواطنين من الجنسين الحاصلين على درجة الدكتوراه، في عدد من التخصصات بكليات الجامعة بـ ” الطائف ” .

وأوضحت الجامعة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– تخصصات هندسة صناعية (رجال ونساء).

– هندسة معمارية (رجال ونساء).

– هندسة تعدين (رجال فقط).

– هندسة ميكانيكية ” هندسة إنتاج ” بكلية الهندسة (رجال فقط).

– تصميم داخلي (رجال فقط).

– فنون (رجال فقط) بكلية التصاميم والفنون التطبيقية.

– الإعلام وعلوم الاتصال (نساء فقط) بكلية الآداب.

– قانون (رجال ونساء) بكلية الشريعة والأنظمة.

وعن الشروط التي حددتها الجامعة، فيجب أن يكون المتقدم ” مواطن ” ، وحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع إعطاء الأولوية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما يُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

وتشمل المستندات المطلوبة، صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، صورة مصدقة من الشهادات ” البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه ” ، وصور من المعادلات، في حال كان المؤهل من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الخبرات.

ونبهت الجامعة لضرورة تعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الخاص بها، وإلا سوف يعتبر الطلب لاغيًا.