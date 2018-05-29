سم الأفاعي والنحل له نفس تأثير ” البوتكس ” على البشرة

متابعات(صدى):

كشفت سافوريا كوست، الصيدلانية في معمل جارانسيا الفرنسية، عن بدء قيام المعامل الفرنسية باستخدام ” سم الأفاعي والنحل ” في الكريمات ومستحضرات التجميل بفرنسا.

حيث يتم استخدامها في بعد موافقة السلطات الصحية؛ وذلك للتغلب على التجاعيد؛ خاصة وأن هذا ” السم ” يحتوي على فوائد عديدة للجلد، كتأثير ” البوتكس ” المستخدمة في التخلص من التجاعيد.

وعن فوائد ” سم ” كلًا من ” الأفاعي والنحل ” ، فإن سم الثعبان يحتوي على بروتين يحد من التجاعيد، فيما يحتوي سم النحل على مادة ” البيتيدات ” من الأحماض الأمينية المستخدمة كمضادات للالتهابات والآلام، ويتم استخدمه في كريمات التجميل؛ لحماية الجلد.