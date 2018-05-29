بالصور.. احتفال مسؤولي مطار الملك عبد العزيز الجديد بانطلاق أول رحلة

نايف السالم(صدى):

شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، فجر اليوم، مغادرة أول رحلة لطائرة تابعة لخطوط المملكة للمطار عبر الصالة رقم 1، متجهة لمحافظة ” القريات ” .

وأبرزت بعض الصور، مظاهر احتفال إدارة ومسؤولي مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بوداع ركاب الطائرة المنطلقة من المطار في رحلتها الأولى لـ ” القريات ” .