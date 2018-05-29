بالصور.. احتفال مسؤولي مطار الملك عبد العزيز الجديد بانطلاق أول رحلة
شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، فجر اليوم، مغادرة أول رحلة لطائرة تابعة لخطوط المملكة للمطار عبر الصالة رقم 1، متجهة لمحافظة ” القريات ” .
وأبرزت بعض الصور، مظاهر احتفال إدارة ومسؤولي مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بوداع ركاب الطائرة المنطلقة من المطار في رحلتها الأولى لـ ” القريات ” .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3739 ] نشر منذ 2 ساعتين
بداية خير ان شاء الله
ودي برحله للشرقيه من المطار الجديد-بس لايوجد -تشغيل تجريبي لرحلات محدده-