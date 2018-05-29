كلية ” الحرس الوطني ” تغلق أبوابها أمام التسجيل لحملة الثانوية.. غدا
تستقبل كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، طلبات التقديم للالتحاق بالكلية؛ بينما تغلق، غدًا الأربعاء، باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1439هـ.
وفتحت لجنة القبول والتسجيل، باب التسجيل إلكترونيًا على موقع الكلية؛ ابتداءً من الساعة الثانية عشرة مساءً من يوم الخميس 9 رمضان 1439هـ الموافق 24/ 5/ 2018م.
حيث أشارت إلى أن آخر مهلة للتسجيل في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم غد الأربعاء، الموافق 30/ 5/ 2018م، حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة.
همس[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله معهم ويحميهم ويوفقهم
ماجد[ عدد التعليقات: 871 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ شبابنا واكفيهم الشرور
عمار[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
جيد هذا اتمني لهم التوفيق