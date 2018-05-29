بالفيديو.. أنثى فيل ترسم صورة لنفسها بطريقة مذهلة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل ، لأنثى فيل ترسم نفسها .
ورغم أن الأمر يبدو وكأنها تمتلك موهبة مميزة إلا أن الكثيرين انتقدوا الواقعة، خوفا من ارتباطها بإساءة للحيوان أو تعرضها للتعذيب للقيام بمثل هذا الأمر المخالف لطبيعتها .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29010 ] نشر منذ 53 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن شاطره
طيب الفيل مو من الخيونات الي يدربونها يعني هذي مدربه على الرسم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3739 ] نشر منذ 47 دقيقة
سبحان الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17044 ] نشر منذ 34 دقيقة
حلوه