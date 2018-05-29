بالفيديو.. أنثى فيل ترسم صورة لنفسها بطريقة مذهلة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل ، لأنثى فيل ترسم نفسها .

ورغم أن الأمر يبدو وكأنها تمتلك موهبة مميزة إلا أن الكثيرين انتقدوا الواقعة، خوفا من ارتباطها بإساءة للحيوان أو تعرضها للتعذيب للقيام بمثل هذا الأمر المخالف لطبيعتها .