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بالفيديو.. أنثى فيل ترسم صورة لنفسها بطريقة مذهلة

بالفيديو.. أنثى فيل ترسم صورة لنفسها بطريقة مذهلة
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل ، لأنثى فيل ترسم نفسها .

ورغم أن الأمر يبدو وكأنها تمتلك موهبة مميزة إلا أن الكثيرين انتقدوا الواقعة، خوفا من ارتباطها بإساءة للحيوان أو تعرضها للتعذيب للقيام بمثل هذا الأمر المخالف لطبيعتها .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17044 ] نشر منذ 34 دقيقة

حلوه

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