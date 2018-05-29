تفاصيل اللحظات الأخيرة لضحية عصابة السرقة والسطو بالرياض

حمود العنزي (صدى):

على خلفية تعرض مركبة لنقل الأموال عائدة لأحد الشركات المتخصصة للسطو المسلح من قبل ثلاثة مجهولين، مما أسفر عن قتل أحد أفراد طاقم السيارة، روى شقيق المتوفي تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته.

وقال شقيق ضحية عملية السطو المسلح ، إن أخيه المتزوج الذي رحل تاركًا وراءه ولدين وفتاة، كان يمارس مهام عمله بتغذية آلة الصرف بالأموال مع زملائه في شرق الرياض ،فتعرضوا لهجوم مسلح وقاوموهم، لكن العصابة أطلقوا النار عليهم وأصيب أخيه ودخل غيبوبة لمدة أسبوع تقريباً ثم توفى.

‏وأوضح أنه في يوم الحادث علموا أن الشرطة أنهم حددوا هوية ومكان العصابة ولكن لظروف أمنية تم إخفاء المعلومات حتى يأتي الوقت المناسب.

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