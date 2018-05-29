قرقاش : بعد عام من العزلة..دبلوماسية قطر ” مكانك سر “

أبو ظبي(صدى):

استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية ،أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، دبلوماسية قطر التي تركز على الاحتفالات ،بدلا من معالجة أزمة المقاطعة العربية.

وقال قرقاش: ” “أعلمني صحفي غربي أن وفود صحافية تتجه إلى الدوحة في إجازات مدفوعة الثمن؛ لاحتفالات قطر بمرور عام على عزلتها، دبلوماسية مكانك سر لم تنهِ أزمة قطر لأنها لم تعالج الأسباب وركزّت على الإعلام والاحتفاليات “.

وتابع : ” لعل الدرس الأساسي لعام من أزمة قطر وعزلتها ،هو تغليب مصلحة الشعب على طموح سياسي مستحيل، فالمهرجانات المدفوعة الثمن ماهي إلا صدى يشترى، والأهم هو أن تشتري جارك ومحيطك بكفّ أذاك عنه، الحكمة سهلة ومباشرة وما دونها متاهة مكلفة “.

وأضاف : ” وأهم من الاحتفاليات بسنة من العزلة والارتباك ، وصمود وتصدي خليجي هي الحكمة التي غابت خلال العام المنصرم حتى غدت أزمة قطر واقع من السهل التعايش معه، أزمة تجاهلها الكل إلا لمن سيحضر للإجازة المدفوعة الثمن، ولوهلة “.