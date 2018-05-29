سالم الدوسري عن ودية إيطاليا: أداء الأخضر تحسن

نواف السالم(صدى):

أعرب لاعب الأخضر سالم الدوسري، عن سعادته بالأداء الذي قدمة الفريق أمام إيطاليا وديًا امس الأثنين، في المباراة التي انتهت لصالح المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

ويرى الدوسري أن اللاعبين طبقوا ما طلبه بيتزي، موضحًا أنهم حصلوا على الاستفاده في المباراة، حيث قدم الأخضر مستوى مميز.

وعن مستواه المتميز الذي قدمه خلال المباراة، قال : ” أنا لست سوبر مان، ولكن رجعت إلينا الثقة والروح، ولقد تطورت عقليًا وبدنيًا وهذا ما أعكسه في الملعب “.

المنتخب الوطني

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