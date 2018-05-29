سالم الدوسري عن ودية إيطاليا: أداء الأخضر تحسن
أعرب لاعب الأخضر سالم الدوسري، عن سعادته بالأداء الذي قدمة الفريق أمام إيطاليا وديًا امس الأثنين، في المباراة التي انتهت لصالح المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف.
ويرى الدوسري أن اللاعبين طبقوا ما طلبه بيتزي، موضحًا أنهم حصلوا على الاستفاده في المباراة، حيث قدم الأخضر مستوى مميز.
وعن مستواه المتميز الذي قدمه خلال المباراة، قال : ” أنا لست سوبر مان، ولكن رجعت إلينا الثقة والروح، ولقد تطورت عقليًا وبدنيًا وهذا ما أعكسه في الملعب “.
المنتخب الوطني
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عبدالله[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 3 ساعات
وضع المنتخب مزري للغاية. الوسط متفكك تماما. يستطيع الخصم الاختراق بأقل مجهود.
ولا يوجد شراسه على استخلاص الكره عن لاعبي الخصم.
التغطية سيئة جدا جدا في حالة الهجمه للفريق الخصم.
تجد ثلاث لاعبين ايطاليين امام منطقة الجزاء ولا يوجود اي لاعب ملاصق لاي واحد منهم. بل متوزعين بشكل عشوائي. يعني الايطاليين يلعبوا مثلثات ومربعات زي ما يبغوا.
طبعا اشيد باللاعب عمر هواساوي اللي دائما يشيل الدفاع ولكن مظلوم اعلاميا.
وطبعا اشيد بسالم الدوسري.
faeiz[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف منتخب بلا هويه مافي الا لاعب او لاعبين والباقي يخلف الله ..
بهذا المستوى وهذه الروح وهذه التشكيله لن يصل المنتخب ولن يحقق شي
عالعموم بالتوفيق للمنتخب