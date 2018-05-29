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بالفيديو.. ” شاحن جوال ” السبب وراء حريق مركز ” إكسترا ” التجاري

بالفيديو.. ” شاحن جوال ” السبب وراء حريق مركز ” إكسترا ” التجاري
حامدالعمري(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، لحظة اشتعال النيران بمركز ” اكسترا ” التجاري بجدة في شارع التحلية، إثر انفجار شاحن جوال.

وبين الفيديو انفجار الشاحن المتنقل ” غير متصل بالكهرباء ” مما تسبب في الحريق الضخم بالمركز.

كان مدني جدة قد باشر حادث إندلاع حريق في مجمع تجاري بشارع التحلية ، مساء الأثنين، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وقامت فرق الإنقاذ على رفع السقف المنهار للتأكيد بعدم وجود إصابات أو خسائر بالارواح.

 

 


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