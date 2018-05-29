توطين 490 ألف وظيفة بمنافذ البيع منها ” محال الساعات والنظارات “

عادل الحربي (صدى):

دعمًا للتوطين، أوضح مدير تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه هناك 490 ألف وظيفة مستهدفة بالتوطين في منافذ البيع.

وتضمنت تلك الأنشطة: محال الساعات، ومنافذ البيع في محال النظارات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محال قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محال مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بكل أنواعه.

ذلك بالإضافة إلى منافذ البيع في محال السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محال الأواني المنزلية.

وأشار مدير تطوير التجزئة محمود مازي، إلى أن توطين تلك الأنشطة سيتم بحلول مطلع شهر محرم من العام الهجري المقبل أي بعد ثلاثة أشهر.