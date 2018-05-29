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مدير مرور منطقة الباحه ومساعده يقلدان مدير مرور قلوه رتبته الجديدة

مدير مرور منطقة الباحه ومساعده يقلدان مدير مرور قلوه رتبته الجديدة
حامد العمري(صدى):

قلد مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد حسين أحمد مبارك بمكتبه ، مدير قسم مرور محافظة قلوه رئيس رقباء سعيد أحمد عيدان العمري رتبته الجديدة ، وذلك بحضور مساعد مدير مرور منطقة الباحة العقيد عبدالرحمن حسن المالكي ، وهنأ العقيد حسن رئيس الرقباء العمري بهذه المناسبة ، متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم مليكه ، ووطنه .

من جهته عبر العمري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية ، سائلا” الله العلي القدير أن تكون الرتبة حافزا” له على تقديم المزيد من البذل و العطاء.


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