مدير مرور منطقة الباحه ومساعده يقلدان مدير مرور قلوه رتبته الجديدة

حامد العمري(صدى):

قلد مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد حسين أحمد مبارك بمكتبه ، مدير قسم مرور محافظة قلوه رئيس رقباء سعيد أحمد عيدان العمري رتبته الجديدة ، وذلك بحضور مساعد مدير مرور منطقة الباحة العقيد عبدالرحمن حسن المالكي ، وهنأ العقيد حسن رئيس الرقباء العمري بهذه المناسبة ، متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم مليكه ، ووطنه .

من جهته عبر العمري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية ، سائلا” الله العلي القدير أن تكون الرتبة حافزا” له على تقديم المزيد من البذل و العطاء.