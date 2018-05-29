بالفيديو..الجبيلان يروي موقفا له مع امرأة أجنبية بسبب الزي السعودي

علي القحطاني (صدى):

أوضح الداعية سليمان الجبيلان، أنه يحرص دائماً على ارتداء الزي السعودي في جميع البلاد التي يزورها، قائلا : ” نرتديها لتميزنا ” .

وروى الجبيلان ،خلال لقاءه ببرنامج ” رادار طارق ” موقفا طريفا مع امرأة أجنبية عند شلالات نياجرا بسبب الزي السعودي.

وقال إنه أثناء تواجده عند شلالات نياجرا جذب الزي السعودي امرأة مسنة يتجاوز عمرها 75 عاما وأبدت إعجابها به قائلة له ” إنك جميل جدًا ” ،مشيرًأ إلى أنه تعامل معها بكل ود ومحبة حيث ساعدها على الجلوس في أحد الأماكن وعندما وجهت له الشكر على ما فعله . رد قائلا : ” أنتي مثل أمي ” .