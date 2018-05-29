صحة عسير تحقق في وفاة شاب بمستشفى حكومي بسب خطأ طبي

ابها(صدى):

تواجه أحد المستشفيات الحكومية بعسير ، تهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة شاب، بعدما اتهمها ذوي المتوفي بالإهمال والتقاعس في علاجه.

وأوضح شقيق المتوفي أن أخيه تعرض لحادث مروري يوم ٢٠ شعبان، وتم إنقاذه مبدئياً في مستشفى أحد رفيدة ونقل بنفس اليوم لمستشفى عسير المركزي.

وأشار إلى أنه تم استقبال الحالة بشكل سيئ ،والطبيب المختص لم يأت إلا في صباح اليوم التالي، موضحًا أنه تم تشخيص حالة شقيقه وثبت وجود كسر بالظهر ونزيف بالرئة، وقرروا بعدها تنويمه في قسم التنويم العادي، قائلا: ” مع العلم أنه لم يتم الكشف عليه بطريقة جيدة ” ، بحسب وسائل محلية.

ولفت إلى أنهم قرروا إلغاء العملية بدون أي سبب يذكر ،وقاموا بإخراجه من غرفة العمليات فاقد الوعي تماماً، مضيفًا: ” اتضح أن هناك ارتباكاً في غرفة العناية وبشهادة أحد منسوبي المستشفى أنه تعرض لخطأ طبي ولكن لم يتم إفادتنا بأي تقرير أو كلام واضح إلى حينه، ليتوفى في بداية هذا الشهر، وتقدمنا بشكوى للجهات المعنية وحتى هذه اللحظة القضية لم يبت فيها “.

وتحفظت صحة عسير على ملف القضية وتم تحويل كامل أوراق القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للفصل فيها.