بالفيديو..رقص طفل سعودي بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة ، براءة طفل وسعادته البالغة بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى في المستشفيات، ونجحت عملية الزراعة بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام.

وبين الفيديو سعادة الطفل ويدعى ” سيف ” وهو يرقص فرحاً، في حين يظهر صوت يدندن بمحبة وغبطة: “يا هلال يا هلا “.

وطلب سيف من الطبيب نشر الفيديو بمواقع التواصل قائلا: ” انشر الفيديو يا دكتور في كل الجروبات أبي لايكات كثيرة “.