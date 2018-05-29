بالفيديو..رقص طفل سعودي بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى
أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة ، براءة طفل وسعادته البالغة بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى في المستشفيات، ونجحت عملية الزراعة بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام.
وبين الفيديو سعادة الطفل ويدعى ” سيف ” وهو يرقص فرحاً، في حين يظهر صوت يدندن بمحبة وغبطة: “يا هلال يا هلا “.
وطلب سيف من الطبيب نشر الفيديو بمواقع التواصل قائلا: ” انشر الفيديو يا دكتور في كل الجروبات أبي لايكات كثيرة “.
معلمة[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 1 ساعة
ياعمري الله يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية 💕
أبو جابر11[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
بدل مايعلمونه يحمد الله ويشكره على العافيه
يعلمونه يرقص
أبو جابر11[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله
بدل مايعلمونه يحمد الله ويشكره على العافيه
يعلمونه يرقص
هل الرقص جزاء النعمه