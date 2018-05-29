  • الثلاثاء 29

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو..رقص طفل سعودي بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى

بالفيديو..رقص طفل سعودي بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى

بالفيديو..رقص طفل سعودي بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى
عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة ، براءة طفل وسعادته البالغة بعدما ودع عذاب غرف غسيل الكلى في المستشفيات، ونجحت عملية الزراعة بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام.

وبين الفيديو سعادة الطفل ويدعى ” سيف ” وهو يرقص فرحاً، في حين يظهر صوت يدندن بمحبة وغبطة: “يا هلال يا هلا “.

وطلب سيف من الطبيب نشر الفيديو بمواقع التواصل قائلا: ” انشر الفيديو يا دكتور في كل الجروبات أبي لايكات كثيرة “.

 


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 1 ساعة

ياعمري الله يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية 💕

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 52 دقيقة

لاحول ولاقوة الا بالله
بدل مايعلمونه يحمد الله ويشكره على العافيه
يعلمونه يرقص

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 50 دقيقة

لاحول ولاقوة الا بالله
بدل مايعلمونه يحمد الله ويشكره على العافيه
يعلمونه يرقص
هل الرقص جزاء النعمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *