وفق قانون التحرش..محامي يؤكد تجريم إرسال ” القلب و القُبلة ” بوسائل التواصل
قال المحامي والمستشار القانوني ، خالد البابطين ، أمس الأثنين، إن إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل ستكون مُـجرمة وفق القانون مكافحة التحرش الجديد.
وأوضح البابطين في تغريدة له عبر تويتر :” ذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقه شرعيه تبرر هذه الرسائل “.
يذكر أن مجلس الشورى، قد أعلن ،الإثنين موافقته على مشروع نظام مكافحة التحرش.
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4405 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب حل مشكلة التحرش من جميع الجوانب
قانون مكافحة التحرش
وقانون مكافحة التبرج
الكل يلزم حده
المتحرش يعاقب
والمتبرجه تعاقب
خالد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
عالم فاضيه
ركزوا على التحرش اللي بيصير في الشوارع واللي ممكن تتطور لأمور اخرى
واتركوا الرسومات هذي مامنها تأثير ولا خوف
خالد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
عالم فاضيه
ركزوا على التحرش اللي بيصير في الشوارع واللي ممكن تتطور لأمور اخرى
واتركوا الرسومات هذي مامنها تأثير ولا خوف
خالد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
عالم فاضيه
ركزوا على التحرش اللي بيصير في الشوارع واللي ممكن تتطور لأمور اخرى
واتركوا الرسومات هذي مامنها تأثير ولا خوف