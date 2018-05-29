وفق قانون التحرش..محامي يؤكد تجريم إرسال ” القلب و القُبلة ” بوسائل التواصل

عادل الحربي (صدى):

قال المحامي والمستشار القانوني ، خالد البابطين ، أمس الأثنين، إن ‏إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل ستكون مُـجرمة وفق القانون مكافحة التحرش الجديد.

وأوضح البابطين في تغريدة له عبر تويتر :” ذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقه شرعيه تبرر هذه الرسائل “.

يذكر أن مجلس الشورى، قد أعلن ،الإثنين موافقته على مشروع نظام مكافحة التحرش.

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