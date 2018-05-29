جولات ولقاءات الأمير ” محمد بن سلمان ” تدحض شائعات ” تنظيم الحمدين “
استمرارًا لمسلسل ترويج الشائعات المغرضة التي اعتادها ” تنظيم الحمدين” كنهج يخطو عليه، أملًا في أن يحقق ما يبتغيه من مصالح شخصية، وتطبيقًا لأجنداته الصهيوقطرية على حساب الدول العربية وعلي رأسها المملكة.
علمت صدي من مصادرها عن إطلاق اللجان الإلكترونية التابعة ” لتنظيم الحمدين” عدد من الهاشتاقات، اليوم الثلاثاء، كحملة مدعومة وممولة، تدعي بأن سمو الأمير ” محمد بن سلمان” ولي العهد ووزير الدفاع بالمملكة، قد خضع لجراحة تكميم معدة فى الأونة الأخير، وهو أمر عارٍ تمام عن الصحة.
وفي هذا الإطار فإنه بالنظر إلى الوضعي الصحي لـ سمو الأمير ” محمد بن سلمان”، فإن ولي العهد _ حفظه الله _ كان قد إلتقى أول أمس مع كلًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” جياني إنفانتينو، ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة ” تركي آل الشيخ”، وذلك لاستعراض ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والهيئة العامة للرياضة بالمملكة.
وعلي صعيد أخر قام ولي العهد بعدة جولات خارجية خلال منتصف شهر إبريل الماضي وشملت عدد من الدول الأوربية هي ” وأمريكا، وفرنسا، وأسبانيا “، وأتت هذه الجولة، بعد أيام قليلة من جولة الأمير محمد بن سلمان الخارجية الأولى، والتي شملت كُلًا من مصر وبريطانيا.
وتأتي هذه الجولات واللقاءات دليلًا قويًا يدحض تلك الشائعات والأخبار التي تعمدت اللجان الإلكترونية المدفوعة ترويجها ماهي إلا محض كذب وإفتراء.
فيصل[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة
ما بقي غير هاذول الخونة مروجي الشائعات داعمين الارهاب ويتلفظون ويكذبون على سمو ولي العهد لن نسمح بهذا ابدا حسبي الله ونعم الوكيل
نهى[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 1 ساعة
ردا على الشائعات يجب الرد عليها امام العالم وتفعيل هاشتاج #قطر_الصهيونية_الكاذبة
فهد[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة
معك حق اختي نهى
ولكن العالم اكمله يعرف انهم خونة وكاذبين
ودعمهم للارهاب صار في العالم كله
وهذي الشائعات تدل على ضعفهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29007 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4404 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب هو ولد موزه كان برميل واكثر يمكن عشره براميل وسوا عملية تكميم وقص وشفط وكحت وتفريغ
تركي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
كما يقولون في الامثال العربية دع الكلاب تعووي وقافلتنا تسير للتقدم والازدهار والمجد
qlq[ عدد التعليقات: 2210 ] نشر منذ 32 دقيقة
hh
ياساندوتش ووالله من الدجه
ماودكم تقولون تقويم اسنان
qlq[ عدد التعليقات: 2210 ] نشر منذ 32 دقيقة
hh
ياساندوتش ووالله من الدجه
ماودكم تقولون تقويم اسنان
عبدالله[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 10 دقائق
وصلت بهم الحاله انهم ينشروا في الجزيره تغيردات رياضيه لتركي ال الشيخ ويحاول يفسروها تفسيرات غريبه.
تغريدات رياضيه في توتير تصبح خبر رئيسي. الجماعه وصلوا لحالة من الوسواس القهري.