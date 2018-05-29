” فيفا “: استبعاد طاقم الحكام السعودي من مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد طاقم التحكيم السعودي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018، الذي يتكون من ” فهد المرداسي، وعبدالله الشلوي، ومحمد العبكري”، وذلك عقب قضية إيقاف “المرداسي”.

هذا وأوضح ” الاتحاد”، في خطابه أن قرار الاستبعاد جاء وفقًا لرؤية للجنة الحكام في الاتحاد الدولي، بوجود طاقم الحكام كاملاً “الساحة والمساعدين” في كأس العالم، الذي تم إعداده منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وفي الإطار نفسه استعان “الاتحاد الدولي” بطاقم الحكام الإماراتي المكون من ” محمد عبد الله، ومساعديه محمد الحمادي وحسن المهري”، طاقمًا أساسيًّا في كأس العالم 2018 بدلاً من الطاقم السعودي، وسيغادر حكام البطولة إلى موسكو السبت المقبل.