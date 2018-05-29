بالفيديو.. الاخضر يخسر وديا امام ايطاليا

ماجد محمد(صدى):

خسر المنتخب الاول لكرة القدم أمام منتخب ايطاليا بهدفين مقابل هدف في الودية التي جمعت بينهما على ملعب كييونبارك في سويسرا.

ونجح بالوتيلي في اثبات نفسه بعد ان ظهر لأول مرة بقميص الأتزوري منذ 2014 اذ زار شباك الحارس محمد العويس في الدقيقة 20 من الشوط الأول قبل ان يضيف زميله بيلوتي الهدف الثاني في الدقيقة 65. وجاء هدف الأخضر الوحيد عبر يحيي الشهري الذي استلم تمرية متقنة من زميله سالم الدوسري ليسكنها قي شباك دوناروما خلال الدقيقة 72.

وعلى صعيد أخر التقي ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بلاعبي المنتخب الوطني قبل إنطلاق المباراة الودية مع المنتخب الإيطالي، والتي جاءت ضمن استعدادات النهائية للمنتخب الوطني، لخوض نهائيات كأس العالم 2018، والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.