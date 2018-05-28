دراسة: التحول للنظام النباتي بالكامل ليس ضرورياً بعد الـ 45

أمستردام(صدى):

أكدت دراسة هولندية على عدم التقيد الحرفي بالنظام الغذائي النباتي يحقق نتائج أكثر فاعلية في الاستفادة منه لخفض الوزن الزائد وتقليل مظاهر الشيخوخة.

وأوضح فريق البحث الذي أجرى الدراسة في جامعة إيراسموس بروتردام أن تناول الكثير من الخضروات وقليل من اللحوم يوفر حماية أفضل ضد البدانة والشيخوخة.

وأضافت الدراسة : تقليل 50 جراماً من اللحوم وتعويضها بـ 200 غرام من الخضروات والبقول والمكسرات وتمتاز الدراسة بأنها تتبعت لفترة طويلة البيانات الصحية لعدد غير قليل بلغ 9641 شخص متوسط أعمارهم 62 عاماً، ووفر ذلك صورة واضحة عن آثار النظام الغذائي على كل من الوزن وعلامات وأمراض الشيخوخة.

وأوضحت أن تغيير النظام الغذائي بعد سن الـ 45 لتأخير مظاهر الشيخوخة وخفض الوزن له آثار إيجابية كبيرة، وأن التغيير لا يتطلب التحول إلى النظام النباتي بالكامل، وإنما زيادة الأطعمة النباتية بدرجة كبيرة، وتناول القليل من اللحوم والأسماك.