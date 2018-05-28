بالفيديو.. ” السدحان ” يوضح سبب هجومه على أحد منتقديه

أماني الغامدي(صدى):

أوضح الفنان عبدالله السدحان سبب هجومه على أحد منتقديه في برنامج تليفزيوني، حيث أنه كان عائدا من يوم عمل طويل، مؤكدًا أن النقد البنّاء للعمل الفني شيء مهم، يستفيد منه الجميع، وأن طارق الحربي الذي انتقده هو أحد أبنائه.

وقال السدحان، في فقرة ” تفاعلكم ” أن هناك نقدا للبناء وآخر للإساءة، فالنقد الذي يتلمس منه أخطاءه ككتاب أو مخرجين أو قائمين على العمل أو ممثلين، شيء جيد وأنه كان يطّلع على النقد من الصحافة في السابق قبل وسائل التواصل الاجتماعي ويستفيد منه.

وأضاف أن هناك فارقا بين النقد والنقد المصحوب بالتشمت وهو المزعج، فقاطعته مذيعة الفقرة بأن ما حدث هو أن برنامج ” رادار طارئ ” ويقدمه طارق الحربي علّق على أحد مشاهد المسلسل في تعليق كوميدي، فردّ السدحان بأنه قد قسا بالفعل على طارق الحربي في هجومه عليه، وهو واحد من أبنائه وأن من حقه دائما أن يقسو على أبنائه لكنه يرى أن طارق أخطأ في انتقاده.

وتابع أن المشهد الذي سخر منه طارق، لم يستمر 3 أيام كما اعتقد، كذلك رأى أن طارق أخطأ تجاه أبطال مسلسل شيرشات، وأنه عندما يكون عائدا من التصوير في العاشرة والنصف صباحا في رمضان ومتعبا ومنهكا من أجل تقديم عمل متميز، ثم يفاجأ بما يقوله طارق، فقد صدر منه ما صدر من هجوم.