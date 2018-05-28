” الشهري ” يحرز الهدف الأول للمنتخب الوطني بمبارة إيطاليا

نواف السالم(صدى):

سجل اللاعب ” يحيى الشهري ” نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، هدفًا في الدقيقة 71 من عمر المباراة الودية المقامة بين المنتخب الأخضر و نظيره الإيطالي، بمدينة سانت جالين السوسرية.

وبهذا قلص هدف ” الشهري ” الفارق بين الفريقين لتصبح النتيجة هدف للفريق الأخضر مقابل هدفين للإيطالي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات المنتخب الأخضر لخوض نهائيات كأس العالم 2018، والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.