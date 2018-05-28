5 نصائح للمحافظة على قلب الرجل

متابعات(صدى):

يعتبر الوصول إلى قلب الرجل المناسب أمراً صعباً، أما المحافظة على قلبه فقد تكون في بعض الأحيان غاية في الصعوية.

وتعتقد كثيرات من النساء، أن الأمر ينتهي بمجرد الارتباط أو الخطوبة أو الزواج، وأن الرجل سيظل محتفظاً بحبه لها إلى الأبد. لكن هذا غير صحيح، حيث يجب العمل على تنمية هذا الحب، والمحافظة على الرجل بكل السبل، حتى لا ترى عينه امرأة أخرى.

ونقدم لك مجموعة من النصائح التي يجب العمل بها، حتى تحافظي على حبيبك إلى الأبد، وحتى لا تتركي له أي مجال للبحث عن امرأة غيرك.

لا تملي عليه أفعاله

يكره الرجل المرأة التي تملي عليه ما يجب أن يفعله، كما أنه ينفر منها، ولكن إذا أردت إحداث بعض التغيير في شخصيته، فافعلي أنت الأشياء التي تريدين أن يفعلها، فعندما يراك تفعلين هذه الأشياء ستصبح بمثابة دروس يومية له بشكل غير مباشر. ومع الوقت سيتعامل بالمثل، وسيمنحك الحب الذي ترغبين به، وبالطريقة التي تفضلينها.

حافظي على هدوئك

إذا اختلفت مع حبيبك أو خطيبك أو زوجك، لا تنتظري منه أن يسير في اتجاهك، وأن يتنازل في أول معركة بينكما. لكن مع الصبر والالتزام بالهدوء، سيستسلم في النهاية. تذكري دائماً أن تحافظي على هدوئك!

امنحيه حريته

كل الرجال يفضلون أن يكونوا أحراراً، فلا تحرميه من حريته بحجة العلاقة التي تربط بينكما، ولا تمنعيه من القيام بالأمور التي يحب القيام بها، فالرجل يفضّل المرأة المرنة وسيشعر بالسعادة عندما يجد نفسه مع امرأة لا تأخذ من حياته، بل تضيف إليها.

كوني عاطفية أثناء الخلاف

عند الاختلاف أو الخلاف، لا تكوني مثل الأطفال الذين يريدون الحصول على الأشياء التي يرغبونها بالصوت العالي أو الصراخ. لكن احصلي على ما تريدين عن طريق خلق بيئة عاطفية إيجابية، فالرجل يفضّل المرأة المرحة والهادئة والعاطفية.

غير تقليدية

ينجذب الرجل إلى المرأة التي لا يمكن التنبؤ بأفعالها، لذا يحرص على قضاء الوقت معها لمعرفة جديدها غير المتوقع، لذا يجب أن تكوني دائماً غير تقليدية ومتجددة في لقاءاتك معه حتى تجذبي انتباهه.