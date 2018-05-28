بالفيديو.. لحظات صعبة عاشها ركاب طائرتان خلال عواصف رعدية بإنجلترا

لندن(صدى):

نشرت إحدى وسائل الإعلام العالمية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يوضح لحظات خطرة عاشتها طائرتان في سماء مدينة ” تويكنهام الإنجليزية “، بسبب العواصف الرعدية القوية التي ضربت بريطانيا خلال الأيام الماضية.

وبيّن ” الفيديو ” ، أن سلامة الركاب الذين كانوا على متن الطائرتين كانت على المحك.

وأظهر ” الفيديو ” ، وقوع سلسلة من ” الصواعق الرعدية ” تضرب السماء خلال مرات عديدة، مما جعل مشاهدي الفيديو على المواقع الاجتماعية يتساءلون كيف كانت نفسية الركاب في تلك اللحظة.

وأكدت ” صحيفة لندنية ” ، أن الطائرة أقلعت من مطار هيثرو وكانت في اتجاه هونسلو.

وكان خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون قد أعلنوا، أمس الأحد، أن ما يصل إلى 20 ألف صاعقة، ضربت المملكة المتحدة، خلال عاصفة رعدية قوية هبت ليلا.