مجددا.. الأحوال المدنية تنفي فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية

علي القحطاني(صدى):

جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نفيها لما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية.

وقال المتحدث باسم الأحوال المدنية : ” فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية غير صحيح وإشاعة مكررة سبق نفيها ” .

ونبَّهت الوكالة، على الجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وذكرت الوكالة عبر موقع ” تويتر ” أنه لم يتم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وفي حال إجراء أي تعديل أو إقرار بفرض رسوم فسيتم الإعلان عنه رسمياً في الحساب الرسمي.

يشار إلى أنه كان قد انتشر مؤخرًا مستندًا يحمل شعار الأحوال المدنية، يتضمن تفاصيل أشيع بأنها رسوم مالية جديدة تتجه وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على فرضها، مقابل بعض الخدمات التي تقدمها للمواطنين.