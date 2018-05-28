بالفيديو.. ردود فعل غاضبة تجاه ابن يعنف والده في ” الصدمة “

اميرة خالد(صدى):

شهدت حلقة اليوم من برنامج ” الصدمة ” ، ردود فعل غاضبة داخل المملكة تجاه ابن يعنف والده.

واستفز الابن الذي عنَّف والده بشدة، رواد الكافيه الموجود في مول كبير بحسب ما أظهر الفيديو، ما دفعهم إلى التدخل.

وتدَّخل الموجودون في الكافية، لمنع الابن من القيام بهذا الأمر، حتى أن منهم من تشابك معه بالأيدي، إلى أن تدخل فريق عمل البرنامج.