تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة الأخضر وإيطاليا

طلال الغامدي(صدى):

كشف المنتخب الوطني لكرة القدم بالمملكة، منذ قليل، عن التشكيلة الأساسية للاعبين وذلك فى اللقاء الودي مع منتخب إيطاليا المقرر إنطلاقه مساء اليوم الإثنين، بمدينة سانت جالين السويسرية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأخضر، تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جاء فيها أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة وهم : ” محمد العويس، منصور الحربى، أسامة هوساوى، عمر هوساوى، ياسر الشهرانى، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، تيسير الجاسم، يحيى الشهرى، مهند عسيرى ” .

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات المنتخب الأخضر لخوض نهائيات كأس العالم 2018، والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.