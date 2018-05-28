بالصور.. أب ينهمر في البكاء بعد جمع شمله بابنه المفقود منذ 24 عاما

بكين(صدى):

تمكن شاب صيني في العثور على والديه الحقيقيين ، بعد مرور 24 عاماً من اختفائه .

وكان قد اختفى الشاب الصيني في 8 أغسطس 1994، ما أدى إلى قلب حياة والديه رأسا على عقب، لكن بفضل قاعدة بيانات DNA التابعة للشرطة ومنظمة ” بيوبي هويجيا ” غير الحكومية تمكن الشاب البالغ من العمر 27 عاما من العثور على والديه الحقيقيين.

وقال الأب عقب عثور ابنه عليه ، في تصريحات إعلامية ، إنه لا يزال يتذكر يوم اختفاء ابنه، فقد كان يعتقد أنه يلعب مع أطفال الجيران في الخارج، حيث ذهب إلى المتجر ولم يدرك أن ابنه يتبعه.

وفي النهاية، اختفى الابن الذي كان في الثالثة من عمره في ذلك الوقت، ولم ير والديه مرة أخرى لأكثر من عقدين.

وكشف المحققون أن زوجين عثرا على الطفل أثناء زيارتهما لمدينة شيان، ولم يتمكنا من العثور على عائلة الطفل، حيث لم يهتم المسئولون المحليون بمساعدتهما وقررا أخذه إلى منزلهما.

وفي هذه الأثناء، لم يتخل الأبوان عن البحث عن طفلهما حتى بعد أن رزقا بتوءم بعد بضع سنوات، وعندما كبر التوءم واصلا البحث عن أخيهم الأكبر.

وبعد عدة سنوات، قدم الابن عينات دم إلى السلطات من خلال المنظمة على أمل لم شمل بعائلته مرة أخرى، وقام الآباء بالمثل في عام 2017، وتم العثور عليه في نهاية المطاف.