” قطار الحرمين ” يحدد موعد الرحلات المجانية للمواطنين

نايف السالم(صدى):

أكدت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أنها ستتيح للمواطنين الراغبين في تجربة قطار الحرمين التسجيل لحجز التذاكر المجانية عبر نقاط توزيع معتمدة في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة؛ للسفر بين المدينتين المقدستين مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقال رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، إن أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين ستكون في يوم الجمعة 16 رمضان الجاري، وذلك من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.