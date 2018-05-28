متحدية مجلس الأمن.. قطر ترسل الأسلحة إلى الصومال

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة قطرية من العيار الثقيل، أفادت تقارير إعلامية بأن قطر أرسلت شحنة أسلحة على هيئة مساعدات إنسانية إلى الصومال على إحدى البواخر.

وعادة ما تستخدم الدوحة المساعدات الإنسانية كوسيلة لتهريب أسلحتها؛ لتكون بعيدة عن أعين المجتمع الدولي، حيث أشارت التقارير إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار تمرير قطر إرهابها إلى المنطقة.

وتعمل قطر على استغلال الحكومات الضعيفة، فتقدم لها الرشاوى بحجة مساعدتها مقابل تصدير الإرهاب لها، لتنفيذ مخططها في تقسيم المنطقة العربية.

يذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى الصومال عام 1992م.