طقس غد.. تكون السحب الرعدية الممطرة ودرجات الحرارة المتوقعة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، ودرجات الحرارة على كافة مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما أشارت إلى استمرار التوقع بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الخرخير يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من شروره.