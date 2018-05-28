المنيف يعلن مواعيد اختبار القدرة المعرفية لحملة البكالوريوس ” رجال “

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، أنه تم التنسيق مع مركز قياس، حول تحديد مواعيد اختبار القدرة المعرفية (تقييم1) للجامعيين من حملة البكالوريوس (رجال) الراغبين للتقدم على شغل وظائف المرتبتين ٦ و ٧ من الوظائف الإدارية.

وأوضح ” المنيف ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، مواعيد الاختبار على النحو التالي:

الاختبار الأول : ٢٤-٢٥ ذي القعدة ١٤٣٩ الموافق ٦-٧ أغسطس ٢٠١٨ .

الاختبار الثاني : ١٥-١٦ ربيع الأول ١٤٤٠ الموافق ٢٣-٢٤ نوفمبر ٢٠١٨.

وأشار إلى أن بداية التسجيل في الاختبار بعد إجازة عيد الفطر المبارك.